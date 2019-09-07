В Екатеринбург прилетела новый генконсул США

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По данным на странице консульства в Twitter 6 сентября: Эми Сторроу, новый генеральный консул США в Екатеринбурге, прибыла в уральскую столицу.
Сюжеты: Екатеринбург
В планах Эми Сторроу укрепить связи между Соединенными Штатами и Уральским консульским округом в следующие два года. Также новый генконсул изъявила желание познакомиться Сибирью и Уралом.
Напомним, что Пол М. Картер покинул консульский пост этим летом. Генеральные консулы Соединенных Штатов в Екатеринбурге меняются каждые два года.
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