В Верхней Туре перед выборами раздавали продукты с логотипом «Единой России»

По поводу пакетов с продуктами и листовками написано представление в полицию, потому что поступило заявление от кандидатов, полиция этим вопросом занимается,рассказала TagilCity.ru председатель Верхнетуринского территориального избиркома Елена Щапова.

Кроме того, в городе раздавали газету, в которой вместе с фото кандидатами-единороссами опубликованы изображения им цитаты главы муниципалитета Ивана Веснина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Также по городу расклеены плакаты с изображением кандидатов и подписью «Команда главы».

Никакой предвыборной агитации глава не проводит. Он ни за кого не агитирует. Там общение с жителями было по рабочим вопросам о благоустройстве. Но по агитационным материалам мы написали жалобу в полицию, пояснения взяты,рассказала Щапова.

При этом Елена Щапова добавила, что есть случаи жалоб и на кандидатов от КПРФ.