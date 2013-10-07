Жириновский замерз и предложил отказаться от отопления

Я почему первый поднял руку, чтобы выступить? Потому что замерз. И большинству холодно, но они боятся заявил Владимир Жириновский на заседании Госсовета.

Лидер ЛДПР предложил отказаться от практики централизованного отопления и разрешить населению выбирать сроки включения и отключения отопления. По мнению политика, нынешняя система, при которой время включения и отключения отопления регулируется инструкциями, устарела. В результате этого осень отопление включают, когда уже долго время холодно, а весной оно остается включенным при +20 на улице. Жириновский предложил, чтобы в каждом доме в подвале был котел и жители дома самостоятельно решали, когда отапливать свои жилища.