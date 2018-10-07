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Спектакль об одном дне из жизни Раневской пройдет на сцене ДК им. Окунева 10 октября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спектакль об одном дне из жизни Раневской пройдет на сцене ДК им. Окунева 10 октября

Сегодня, 17:01Политика
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