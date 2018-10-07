Спектакль об одном дне из жизни Раневской пройдет на сцене ДК им. Окунева 10 октября

Если вы являетесь поклонником великой актрисы, то этот спектакль для вас. Если вы хотите лучше узнать эту удивительную женщину, то этот спектакль для вас. Если вы хотите нескучно провести один из октябрьских вечеров, то этот спектакль для вас.

Пригласите на постановку своих пап и мам, бабушек и дедушек. Окружите их заботой, поздравьте с Днем пожилого человека. Им тоже будет интересно увидеть на сцене один из дней жизни Фаины Раневской, насладится ее шутками и, может быть, немного погрустить.

Тонкий, неподражаемый юмор Фаины Георгиевны невидимой нитью пронизывает постановку от начала до самого конца. На сцене Раневская смеется, грустит, сетует на жизнь, ругается на любимую домработницу, и, конечно же, отпускает свои фирменные остроты.

Спектакль балансирует на грани комичного и грустного, при этом открывая зрителям новую, неизвестную Раневскую. Роль Фаины Георгиевны исполнила народная артистка России Светлана Коркошко.