Итоги недели: «ночной» митинг, бедлам на слушаниях и «пропавшая» школа

На прошлой неделе в Нижнем Тагиле прошли публичные слушания о распределении зон строящегося мусоросортировочного комплекса на Кушвинском полигоне. В Ленинскую администрацию заявились почти 200 человек: кричали, перебивали докладчиков, задавали неуместные вопросы, а в итоги и вовсе захватили трибуну. Чего ради, если честно, не совсем понятно — видимо, просто хотели выговориться.

Тагильчане сорвали слушания о строительстве завода на свалке в Рогожино

Возможность выговориться им дали на экологическом митинге 5 октября — примечательно, что прошёл он в восемь часов вечера, когда на улице уже стемнело. Возможно, этим и объяснятся довольно вялая реакция участников на выступления общественников. Если к началу выступления пришло около ста человек, то через час, к концу митинга, от них осталось вдвое меньше.

На экологический митинг в Нижнем Тагиле пришли около 100 человек

Свердловский Минтранс опубликовал список улиц Нижнего Тагила, которые планируется отремонтировать в 2020 году по БКАД — всего их 22, перечень прилагается:

Опубликован список дорог Нижнего Тагила, которые отремонтируют по БКАД в 2020 году

В Международный день пожилых людей 1 октября журналист TagilCity.ru посетил центр социального обслуживания населения Ленинского района Нижнего Тагила, чтобы посмотреть, как пожилые тагильчане борются со скукой. Надо сказать, с юмором у тагильских пенсионеров всё в порядке — чего стоит только сценка о слишком большой пенсии. Читаем репортаж Саши Зверева, смотрим фото.

«Мы будем петь и будем жить». Как пенсионеры Нижнего Тагила борются со скукой

Другой наш журналист Анна Кононова посетила школу № 100 и пообщался с местными учителями, потому как интерьером и оборудованием все уже повосхищались, а вот с педсоставом не познакомились. Знакомимся.

Кто преподаёт в новой школе Нижнего Тагила

И ещё один материал — история одной из старейших школ Нижнего Тагила, которую расформировали в 2009 году, перевезли туда центр детского творчества, но позже выяснили, что потолок нуждается в ремонте и находиться там небезопасно. Теперь…