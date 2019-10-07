Путин поднял зарплату себе и Медведеву на 4,3%

Согласно указам президента, зарплаты главы государства, премьер-министра, членов правительства и лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации на 4,3%, сообщает РБК.
1 октября Президент России Владимир Путин подписал сразу несколько указов о повышении зарплат лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации. Текст можно посмотреть на портале правовой информации.
В соответствии с указом № 481, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства с 1 октября 2019 года возрастает на 4,3%.
Увеличиваются зарплаты министра обороны, глав МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО и Государственной фельдъегерской службы, а также других министров, вице-премьеров, секретаря Совбеза, главы ЦИК и так далее.
Отдельный указ о повышении зарплаты был подписан на денежное содержание председателя Следственного комитета и генерального прокурора.
Сегодня у Владимира Путина день рождения. Президент России родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Ему исполнилось 67 лет.