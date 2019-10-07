Путин поднял зарплату себе и Медведеву на 4,3%

1 октября Президент России Владимир Путин подписал сразу несколько указов о повышении зарплат лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации. Текст можно посмотреть на портале правовой информации.

В соответствии с указом № 481, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства с 1 октября 2019 года возрастает на 4,3%.

Увеличиваются зарплаты министра обороны, глав МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО и Государственной фельдъегерской службы, а также других министров, вице-премьеров, секретаря Совбеза, главы ЦИК и так далее.

Отдельный указ о повышении зарплаты был подписан на денежное содержание председателя Следственного комитета и генерального прокурора.