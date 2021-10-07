Мишустин анонсировал проведение Российского инвестиционного форума 17–19 февраля

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев заявил, что в предстоящем году планируется направить фокус внимания не только на развитие регионов, но и на выполнение нацпроектов в рамках каждого субъекта. Регионам в рамках подготовки к РИФ-2022 будет предоставлена возможность продемонстрировать свою привлекательность для инвесторов. А на самом мероприятии состоится полноценный деловой диалог между бизнесом и властью с привлечением международных экспертов. «Уверен, что РИФ-2022 поможет заинтересованным сторонам найти оптимальные пути сотрудничества», — подчеркнул Стуглев.