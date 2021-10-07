Мишустин анонсировал проведение Российского инвестиционного форума 17–19 февраля

Как сообщает ссылкой rostovgazeta.ru на речь Мишустина, в рамках предстоящего РИФ-2022 запланированы обсуждения реализации стратегических инициатив. Так премьер прокомментировал утверждение перечня из 42 инициатив главы государства, являющихся частью национальных целей развития.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, который является председателем оргкомитета форума, сообщил, что мероприятие будет проводиться на площадке «Сириуса».
Он рассказал, как будет строиться работа форума. В течение трех дней будут идти обсуждения вопросов социально-экономического, инновационного и научно-технологического развития. Чернышенко также рассказал, что последний, третий день форума будет посвящен молодежной теме, в частности будет организовано общение с юными дарованиями.
Первое заседание организационного комитета РИФ-2022, по поручению премьера, будет организовано в скором времени. Субъекты РФ, Фонд Росконгресс и Агентство стратегических инициатив уже представили свои предложения к программе.
Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев заявил, что в предстоящем году планируется направить фокус внимания не только на развитие регионов, но и на выполнение нацпроектов в рамках каждого субъекта. Регионам в рамках подготовки к РИФ-2022 будет предоставлена возможность продемонстрировать свою привлекательность для инвесторов. А на самом мероприятии состоится полноценный деловой диалог между бизнесом и властью с привлечением международных экспертов. «Уверен, что РИФ-2022 поможет заинтересованным сторонам найти оптимальные пути сотрудничества», — подчеркнул Стуглев.
Чернышенко подчеркнул, что во время проведения форума будут соблюдаться все необходимые меры безопасности в связи с пандемией коронавируса. Он также сказал о том, что сейчас регионы и прочие заявленные участники форума уже начали работу по созданию выставочной экспозиции и привлечению партнеров.