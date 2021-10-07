СМИ: Генерал Мешков готовится к повышению в Москву

57-летний генерал-лейтенант Александр Мешков 2 года руководил ГУ МВД по Свердловской области. Теперь он возглавит Главное управление по контролю за оборотом наркотиков в Москве.

Начальник главка МВД по Свердловской области Александр Мешков в ближайшее время может уйти на повышение в Москву, пишет ЕАН со ссылкой на собственные источники. До службы в Екатеринбурге генерал возглавлял астраханский и тверской главки МВД. Сейчас ГУ по контролю за оборотом наркотиков возглавляет генерал Кирилл Смуров с приставкой «и. о.». В пресс-службе УМВД по Свердловской области пока не прокомментировали данную информацию. Напомним, летом 2021 года генерал Александр Мешков устроил «разнос» сотрудникам УМВД, находящимся в служебных помещениях без медицинских масок. Несколько правоохранителей лишились премии. Начальник свердловской полиции устроил проверку своих сотрудников и пришел в ярость

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