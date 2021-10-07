СМИ: Генерал Мешков готовится к повышению в Москву

Начальник главка МВД по Свердловской области Александр Мешков в ближайшее время может уйти на повышение в Москву, пишет ЕАН со ссылкой на собственные источники.
До службы в Екатеринбурге генерал возглавлял астраханский и тверской главки МВД. Сейчас ГУ по контролю за оборотом наркотиков возглавляет генерал Кирилл Смуров с приставкой «и. о.».
В пресс-службе УМВД по Свердловской области пока не прокомментировали данную информацию.
Напомним, летом 2021 года генерал Александр Мешков устроил «разнос» сотрудникам УМВД, находящимся в служебных помещениях без медицинских масок. Несколько правоохранителей лишились премии.