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В 2014 году в Нижнем Тагиле утвердят схему ограничения продажи алкоголя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В 2014 году в Нижнем Тагиле утвердят схему ограничения продажи алкоголя

7 ноября 2013, 09:10Политика
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