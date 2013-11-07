В 2014 году в Нижнем Тагиле утвердят схему ограничения продажи алкоголя

Масштабная работа проводилась в связи с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года, запрещающем продажу алкоголя в местах скопления граждан и нахождения источников повышенной опасности. Сейчас необходимо сформировать схему таких мест и исключить из этих территорий алкоточки.

По данным пресс-службы администрации, на таких территориях располагаются 9 магазинов сети «Магнит», пять – «Пятерочка», два – «Монетка», десять – «Красное и белое», а также целый ряд киосков и павильонов.

Точная схема будет введена в действие с 15 января 2014 года. К этому времени необходимо выработать разумный подход в отношении действующего бизнеса и согласовать спорные вопросы с министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области. Так или иначе, мест, где можно будет приобрести алкоголь станет в разы меньше.