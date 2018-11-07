Замначальника МВД может стать главой Счетной палаты Екатеринбурга
Сегодня, 14:19ПолитикаФото: Википедия
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Бывший заместитель начальника Уральского окружного управления материально-технического снабжения МВД России Андрей Парунин рекомендован на пост главы Счётной палаты Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Экс-заместитель руководителя Уральского окружного управления материально-технического снабжения МВД России Андрей Парунин может стать главой счётной палаты Екатеринбурга.
Председатель думы Игорь Володин вынес его кандидатуру на данную должность. Глава комиссии думы Екатеринбурга Алексей Вихарев заявил, что других кандидатур на данный пост не поступило, информирует Znak.com.
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