Посадить Россию: в Екатеринбурге на стене дома появилось новое политическое граффити
Сегодня, 15:47ПолитикаФото: телеграм-канал Street Art Hunter
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В Екатеринбурге на стене дома на улице Малышева, 84 появилось новое политическое граффити, сообщается в телеграм-канале Street Art Hunter.
Сюжеты: Екатеринбург
Надпись на стене гласит: «Построить карьеру. Вырастить Росгвардию. Посадить Россию». Ее сравнивают с фразой о том, что мужчина должен «построить дом, вырастить сына и посадить дерево».
Кто оставил эту надпись — неизвестно.
В городских чатах появилось мнение, что граффити будет скоро смыто, потому что имеет политический смысл.
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