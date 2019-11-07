В свердловском Минздраве опровергли очередное увольнение тагильских врачей

Ранее «Уралинформбюро» сообщило, что об увольнении из медицинского учреждения «подумывают» четыре специалиста. Об этом агентству рассказал один из сотрудников больницы.

Врачей не хватает, это очень сильно ощущается на работе, нагрузка увеличивается на всех остальных. Не хватает и медсестер, отметил источник.

По его словам, после скандала с увольнением хирургов, который привлек внимание чиновников, ничего не поменялось. Он утверждает, что врачи думают об увольнении.

Однако в пресс-службе областного Минздрава информацию опровергли.

Кадровая проблема есть во всех медицинских организациях — это не секрет. Но в данном лечебном учреждении хирургическая помощь оказывается в полном объеме и идет процесс подбора специалистов на вакантные должности. Ни одной жалобы от пациента больницы, на то что ему не оказали хирургическую помощь, у нас нет, рассказал Tagilcity глава пресс-службы ведомства Константин Шестаков.