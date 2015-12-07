Дмитрий Медведев определил направления поддержки инвалидов (ФОТО)

Глава правительства вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетил столичный Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И.Швецовой, где ему показали самые последние технологии, используемые для реабилитации людей с ограниченными возможностями. Используемое реабилитационное оборудование в основном произведено в европейских странах, но, как рассказала директор центра Светлана Воловец, российские технологии лежат в основе многих приборов, в том числе разработки для спортсменов. Премьеру это было слабым утешением: не без сожаления он заметил, что регулярно отечественные идеи отправляются за рубеж, где и начинают выпускаться.

Отдельные отечественные тренажеры вполне выдерживают конкуренцию с иностранными аналогами, но для их развития и повышения качества нужны крупные заказы.

Потому что если это несколько тренажеров, то все собрано на коленке, что называется. Если заказы на десятки-сотни-тысячи тренажеров, там уже другое качество отметил глава кабмина.

Более того, правительство готово содействовать выходу российской реабилитационной техники на мировой рынок.

Я готов сегодня напрямую дать поручение, - сообщил Медведев. - У нас сейчас создается система поддержки экспортных возможностей, но об этом сегменте мы пока не очень думали. Если есть заказы и есть интерес, почему не поддержать.

Правительство ждет, что должное внимание проблемам инвалидов будут оказывать и региональные власти, но оказалось, что далеко не везде местные администрации понимают социальную значимость этой работы. Так, почти половина регионов приняли собственные «дорожные карты» по созданию безбарьерной среды. Но в данном случае для главы кабмина имеет значение тот факт, что, как говорится, стакан наполовину пуст - половина регионов, значит, таких программ не приняла.

Я просил бы подготовить список регионов, которые этого не сделали, - обратился он к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину. - Я своим поручением дам им указания, чтобы они ускорились. Надо действовать быстрее, тем более что это пока лишь «дорожные карты», а не конкретные физические объемы, деньги.

9,4 миллиарда рублей в бюджет Фонда социального страхования правительство нашло. По словам министра Топилина, деньги в 2016 году пойдут на обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов.

Это будет означать, что в следующем году у нас 30 миллиардов будет на технические средства реабилитации выделяться сообщил он.