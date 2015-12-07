Дмитрий Медведев определил направления поддержки инвалидов (ФОТО)
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что поддержка инвалидов должна стать системной государственной работой, а не держаться на доброй воле отдельных людей и спонсоров.
Глава правительства вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетил столичный Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И.Швецовой, где ему показали самые последние технологии, используемые для реабилитации людей с ограниченными возможностями. Используемое реабилитационное оборудование в основном произведено в европейских странах, но, как рассказала директор центра Светлана Воловец, российские технологии лежат в основе многих приборов, в том числе разработки для спортсменов. Премьеру это было слабым утешением: не без сожаления он заметил, что регулярно отечественные идеи отправляются за рубеж, где и начинают выпускаться.
Отдельные отечественные тренажеры вполне выдерживают конкуренцию с иностранными аналогами, но для их развития и повышения качества нужны крупные заказы.
Потому что если это несколько тренажеров, то все собрано на коленке, что называется. Если заказы на десятки-сотни-тысячи тренажеров, там уже другое качество отметил глава кабмина.
Более того, правительство готово содействовать выходу российской реабилитационной техники на мировой рынок.
Я готов сегодня напрямую дать поручение, - сообщил Медведев. - У нас сейчас создается система поддержки экспортных возможностей, но об этом сегменте мы пока не очень думали. Если есть заказы и есть интерес, почему не поддержать.
Правительство ждет, что должное внимание проблемам инвалидов будут оказывать и региональные власти, но оказалось, что далеко не везде местные администрации понимают социальную значимость этой работы. Так, почти половина регионов приняли собственные «дорожные карты» по созданию безбарьерной среды. Но в данном случае для главы кабмина имеет значение тот факт, что, как говорится, стакан наполовину пуст - половина регионов, значит, таких программ не приняла.
Я просил бы подготовить список регионов, которые этого не сделали, - обратился он к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину. - Я своим поручением дам им указания, чтобы они ускорились. Надо действовать быстрее, тем более что это пока лишь «дорожные карты», а не конкретные физические объемы, деньги.
9,4 миллиарда рублей в бюджет Фонда социального страхования правительство нашло. По словам министра Топилина, деньги в 2016 году пойдут на обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов.
Это будет означать, что в следующем году у нас 30 миллиардов будет на технические средства реабилитации выделяться сообщил он.
В целом же обновленная и продленная госпрограмма «Доступная среда» потребует до 2020 года 255 миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов. К этому сроку почти две трети социальных объектов, приоритетных для людей с ограничениями здоровья, должны стать для них доступными. Также планируется сформировать систему комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей.