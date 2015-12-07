«Он назвал нас сумасшедшими»: жители Артемовского требуют извинений от Евгения Куйвашева (ФОТО)

Жители Артемовского городского округа требуют извинений от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за публичное оскорбление. По словам активистов, глава региона назвал их сумасшедшими со страниц одной из газет, когда заявил, что «митинги устраивают те, кому делать нечего и кто сошел с ума». Соответствующее требование опубликовано в издании «Егоршинские вести».

Из текста обращения жителей Артемовского:

Вы накануне приезда в Артемовский публично со страниц одной из газет оскорбили жителей Артемовского, сказав, что участвуют в митинге те, кому делать нечего и кто сошел с ума. А еще вы считаете, что главу нужно назначать, потому что идиоты могут выбрать идиота. Оскорбили вы и депутатский корпус, сказав, что в депутаты могут избирать кого угодно.

Авторы обращения призывают жителей города поставить подпись под обращением. Также они дают Куйвашеву время: извиниться губернатор может до 31 декабря. Причем сделать это он должен в местном ДК «Энергетик» в присутствии трехсот человек.

Если глава региона не успеет попросить прощения до Нового года, жители Артемовского грозятся пожаловаться на него президенту России. Они расскажут Владимиру Путину о проблемах Свердловской области, недобросовестном исполнении майских указов, бездействии губернатора и некомпетентности чиновников.

Текст обращения к Путину активисты уже составили, он также опубликован в местном издании. Жители Артемовского начинают обращение с воспоминаний о 2012 годе, когда губернатором Свердловской области назначили никому не известного тюменца Евгения Куйвашева.

Мы не знаем, за какие заслуги он был назначен на этот пост, но знаем совершенно точно, что он не оправдал доверие Кремля пишут авторы обращения.

Также жители Артемовского вспоминают Куйвашеву деньги, потраченные на пиар в СМИ, многочисленные митинги с требованием отставки губернатора и другие его грехи. В конце авторы обращения делают вывод, что Евгений Куйвашев — «случайный человек» на должности главы региона, и просят отменить назначения мэров и губернаторов.