В правительство внесли поправки о продлении программы маткапитала

Право на получение маткапитала получат семьи, в которых по 31 декабря 2018 года включительно родится или будет усыновлен второй ребенок или последующий дети, напомнил Максим Топилин. Он добавил, что на выплаты из федерального бюджета потребуется 807,4 миллиарда рублей.

Продлить срок действия программы маткапитала правительству поручил президент Владимир Путин, выступая с ежегодным Посланием Федеральному Собранию.

Напомним, программа материнского капитала стартовала в 2007 году. За время её действия размер маткапитала вырос с 250 тысяч до 453 тысяч рублей. По данным Минтруда на 1 ноября 2015 года, государственный сертификат на материнский капитал получили всего 6,5 миллиона российских семей.