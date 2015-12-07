В правительство внесли поправки о продлении программы маткапитала
Минтруд согласовал и внес в правительство поправки о продлении программы материнского капитала еще на два года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Право на получение маткапитала получат семьи, в которых по 31 декабря 2018 года включительно родится или будет усыновлен второй ребенок или последующий дети, напомнил Максим Топилин. Он добавил, что на выплаты из федерального бюджета потребуется 807,4 миллиарда рублей.
Продлить срок действия программы маткапитала правительству поручил президент Владимир Путин, выступая с ежегодным Посланием Федеральному Собранию.
Напомним, программа материнского капитала стартовала в 2007 году. За время её действия размер маткапитала вырос с 250 тысяч до 453 тысяч рублей. По данным Минтруда на 1 ноября 2015 года, государственный сертификат на материнский капитал получили всего 6,5 миллиона российских семей.
Тратить эти деньги разрешается на выплату ипотеки, обучение детей и финансирование накопительной части пенсии. С 2016 года владельцы сертификата на материнский капитал смогут также направить его средства на покупку товаров и оплату услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.