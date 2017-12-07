Ксения Собчак вновь посетит Екатеринбург 16 декабря

На этот раз экс-ведущая шоу «Дом-2» намерена официально открыть свой штаб. В рамках его работы нужно собрать 2500 подписей.



Всего нужно собрать 100 000 подписей, чтобы заявление на участие в выборах президента России приняли.



В настоящее время набираются сотрудники штаба, а также волонтёры для помощи в работе. Известно о более тысячи поступивших заявках. Руководить штабом будет Евгений Рон, выпускник факультета политологии одного из вузов столицы Урала, передает ЕТВ.