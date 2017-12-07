-4
Свердловская область
Нижний Тагил
-4
день: -4
вечер: -4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.93 + 0.24
EUR 69.71 + 0.08
Новости Нижнего Тагила

Ксения Собчак вновь посетит Екатеринбург 16 декабря

7 декабря 2017, 10:00Добавить новость
город,Екатеринбург,политика,Путин,Россия,Свердловская область,президент,Собчак
Ксения Собчак вновь приедет в Екатеринбург 16 декабря. Ранее визит потенциального кандидата в президенты РФ состоялся 27 октября.

На этот раз экс-ведущая шоу «Дом-2» намерена официально открыть свой штаб. В рамках его работы нужно собрать 2500 подписей.

Всего нужно собрать 100 000 подписей, чтобы заявление на участие в выборах президента России приняли.

В настоящее время набираются сотрудники штаба, а также волонтёры для помощи в работе. Известно о более тысячи поступивших заявках. Руководить штабом будет Евгений Рон, выпускник факультета политологии одного из вузов столицы Урала, передает ЕТВ.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак встретится с молодыми родителями в Екатеринбурге
25 октября, 08:30
1 10
Потенциальные министры прошли собеседования в правительстве Свердловской области
23 ноября, 12:00
0 0
Замглавы ФСБ посетит Екатеринбург на этой неделе
20 ноября, 17:15
1 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 44
Подписаться на новости