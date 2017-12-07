Все кандидаты на пост главы Горноуральского округа прошли во второй этап выборов

6 декабря завершился первый этап выборов главы Горноуральского округа.



Комиссия рассмотрела поданные пакеты документов и не нашла поводов для отстранения кандидатов от дальнейших этапов. Таким образом, во втором этапе примут участие все 7 претендентов.



На втором этапе, который пройдёт 18 декабря, предстоит презентовать программу развития округа, сообщает «Тагил-ТВ». После каждый из кандидатов пройдёт собеседование с конкурсной комиссией.



На презентацию программ приглашены представители общественных организаций региона, собеседование пройдёт за закрытыми дверями.