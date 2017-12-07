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Новости Нижнего Тагила

Все кандидаты на пост главы Горноуральского округа прошли во второй этап выборов

7 декабря 2017, 23:35Добавить новость
выборы,город,политика,Свердловская область,Горноуральский округ,кандидаты,глава
Первый этап выборов главы Горноуральского округа завершён. Все кандидаты успешно прошли его и скоро примут участие в презентации программ развития округа.

6 декабря завершился первый этап выборов главы Горноуральского округа.

Комиссия рассмотрела поданные пакеты документов и не нашла поводов для отстранения кандидатов от дальнейших этапов. Таким образом, во втором этапе примут участие все 7 претендентов.


На втором этапе, который пройдёт 18 декабря, предстоит презентовать программу развития округа, сообщает «Тагил-ТВ». После каждый из кандидатов пройдёт собеседование с конкурсной комиссией.

На презентацию программ приглашены представители общественных организаций региона, собеседование пройдёт за закрытыми дверями.

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