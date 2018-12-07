Агентство по привлечению инвестиций появится в Свердловской области

В Свердловской области создали агентство по привлечению инвестиций, соответствующий указ уже подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Агентство по привлечению инвестиций будет заниматься контролем всех российских и международных инвестиций. Структура займется организацией выставки «Иннопром», саммита GMIS, выставками и работой с потенциальными инвесторами. Создание нового агентства направлено на повышение эффективности по привлечению инвестиций.

Орган будет контролироваться министерством по управлению госимуществом, которое выделит в уставной капитал 10 тысяч рублей и утвердит устав организации.