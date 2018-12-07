Агентство по привлечению инвестиций появится в Свердловской области
Ответственность за работу нового органа возложена на министерство по управлению госимуществом Свердловской области.
В Свердловской области создали агентство по привлечению инвестиций, соответствующий указ уже подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.
Агентство по привлечению инвестиций будет заниматься контролем всех российских и международных инвестиций. Структура займется организацией выставки «Иннопром», саммита GMIS, выставками и работой с потенциальными инвесторами. Создание нового агентства направлено на повышение эффективности по привлечению инвестиций.
Орган будет контролироваться министерством по управлению госимуществом, которое выделит в уставной капитал 10 тысяч рублей и утвердит устав организации.
В срок до 14 декабря МУГИСО должно внести предложения по составу органа управления и контроля за АНО, информирует Znak.com.
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