Первичные отделения «Единой России» получат гранты на общественно значимые проекты

Кроме получения денежных средств на общественно значимые проекты, первичные отделения партии смогут воспользоваться возможностью дополнительного привлечения средств.

Участниками конкурса смогут стать первичные отделения в городах, селах, городских поселениях и округах, административных центрах. Об этом рассказал руководитель Управления региональной и технологической работы Андрей Парфенов в первый день работы XVIII Съезда партии, проходившего 7 декабря.

По его мнению, грантовая поддержка отделений позволит более плодотворно взаимодействовать с населением, а также решать проблемы людей и видеть результаты своей работы.

Участникам конкурса необходимо будет подать заявку, после этого будет составлен список победителей, которых определит специальная комиссия. Члены комиссии оценят заявки на получение гратов и определят их сумму.

Важным условием участия в конкурсе является получение одобрения людей, которые проживают на территории, посредством сбора подписей, голосования или общественного обсуждения.

Ожидается, что такой подход обеспечит состязательную систему среди первичных отделений партии для получения гранта.