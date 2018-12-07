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Первичные отделения «Единой России» получат гранты на общественно значимые проекты
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первичные отделения «Единой России» получат гранты на общественно значимые проекты

Сегодня, 21:34ПолитикаФото: ER.RU
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