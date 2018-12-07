Первичные отделения «Единой России» получат гранты на общественно значимые проекты
Первичные отделения партии «Единая Россия» смогут получить до 200 тысяч рублей на реализацию своих проектов.
Кроме получения денежных средств на общественно значимые проекты, первичные отделения партии смогут воспользоваться возможностью дополнительного привлечения средств.
Участниками конкурса смогут стать первичные отделения в городах, селах, городских поселениях и округах, административных центрах. Об этом рассказал руководитель Управления региональной и технологической работы Андрей Парфенов в первый день работы XVIII Съезда партии, проходившего 7 декабря.
По его мнению, грантовая поддержка отделений позволит более плодотворно взаимодействовать с населением, а также решать проблемы людей и видеть результаты своей работы.
Участникам конкурса необходимо будет подать заявку, после этого будет составлен список победителей, которых определит специальная комиссия. Члены комиссии оценят заявки на получение гратов и определят их сумму.
Важным условием участия в конкурсе является получение одобрения людей, которые проживают на территории, посредством сбора подписей, голосования или общественного обсуждения.
Ожидается, что такой подход обеспечит состязательную систему среди первичных отделений партии для получения гранта.
По итогам Единого дня голосования «Единая Россия» сохранила контроль в региональных парламентах и во всех гордумах. На выборах партия получила в совокупности 60% мандатов. Что касается регионов, то здесь лишь в нескольких из них не было набрано абсолютное большинство голосов избирателей, однако и там удалось удержать лидирующие позиции за счет межпартийной коалиции. Всего власть победила в 22 регионах из 26, пишет er.ru.
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