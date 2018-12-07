«Трудности укрепляют»: свердловская чиновница Глацких не намерена оставлять свой пост

На вопрос блогера Сергея Колясникова была ли провокационная фраза на самом деле, Глацких пояснила, что «ляпнула». Она рассказала, что уже извинилась перед людьми, которые «близко» восприняли её слова.

Но я не только чиновник, я обыкновенный человек, заявила Ольга Глацких.

Также директор департамента объяснила, что возникших сложностей она не боится, так как не раз уже сталкивалась с различными ситуациями на пути своей карьеры в спорте.

Я когда занималась большим спортом, были ситуации, когда можно было ставить крест на карьере. У меня в 13 лет был перелом позвоночника, но я не бросила, восстановилась и доказала, что трудности укрепляют, я выиграла Олимпийские игры, рассказала Глацких.

Глацких заявила, что не намерена отказываться от должности добровольно. По ее словам, за тот период, что руководитель департамента молодежной политики отстранена от работы на период проверки, не были реализованы три федеральных проекта в молодежной сфере. Какие именно это проекты чиновница не пояснила

Видео Видео: Сергей Колясников, youtube.com

Те дела, которые были направлены на молодежь Свердловской области, которые были созданы вновь с моим приходом, с формированием департамента, мне совесть не позволяет это бросить. Около 400 тыс. ребят вовлечены в наши мероприятия, высказалась олимпийская чемпионка.