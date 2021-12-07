Губернатор Оренбургской области Денис Паслер может уйти в отставку

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер может уйти в отставку
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер может уйти в отставку
Сегодня, 11:51ПолитикаФото: официальная страница Дениса Паслера в Instagram
Бывший глава правительства Свердловской области Денис Паслер может покинуть пост губернатора Оренбургской области. Он проводит консультации на эту тему с администрацией президента РФ.

К работе Паслера претензий нет, он сам решил покинуть пост. Пока не называются причины такого решения, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Региональный замминистра информполитики Инна Аверкова изданию 56orb.ru не подтвердила и не опровергла информацию.

По ее словам, график у губернатора плотный. Например, оренбуржцам будут вручены государственные награды 7 ноября, а позднее состоится заседание правительства. Губернатор, отметила Аверкова, работает в штатном режиме.

Напомним, Денис Паслер является уроженцем Североуральска Свердловской области. Он занял пост губернатора Оренбургской области в 2019 году. До этого он был главой правительства Свердловской области.

отставкаОренбургДенис Паслер
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы