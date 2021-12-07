Губернатор Оренбургской области Денис Паслер может уйти в отставку

Бывший глава правительства Свердловской области Денис Паслер может покинуть пост губернатора Оренбургской области. Он проводит консультации на эту тему с администрацией президента РФ.

К работе Паслера претензий нет, он сам решил покинуть пост. Пока не называются причины такого решения, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Региональный замминистра информполитики Инна Аверкова изданию 56orb.ru не подтвердила и не опровергла информацию. По ее словам, график у губернатора плотный. Например, оренбуржцам будут вручены государственные награды 7 ноября, а позднее состоится заседание правительства. Губернатор, отметила Аверкова, работает в штатном режиме. Напомним, Денис Паслер является уроженцем Североуральска Свердловской области. Он занял пост губернатора Оренбургской области в 2019 году. До этого он был главой правительства Свердловской области.

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