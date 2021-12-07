Матери из Первоуральска грозит 3 года тюрьмы за использование пиратского софта

Матери из Первоуральска грозит 3 года тюрьмы за использование пиратского софта
Матери из Первоуральска грозит 3 года тюрьмы за использование пиратского софта
Сегодня, 20:09ПолитикаФото: 1MI
В городском суде Первоуральска прокурор потребовал на 3 года отправить в тюрьму многодетную мать, обвиняемую в использовании пиратского софта.

Женщина – учредитель небольшой компании по производству деталей трубопровода, но уже не первый год как передала управление мужу, а сама посвятила себя воспитанию детей. Проведенная год назад проверка ОБЭП обнаружила пиратские программы 1С на семи компьютерах в офисе компании, хотя фирмой были куплены лицензионные версии этих программ.

На суде компания 1С отметила, что никаких претензий к многодетной маме не имеет, к тому же женщина заплатила штраф в размере 165 тысяч рублей, но прокурор, тем не менее, потребовал для нее реальный срок – три года за решеткой, сообщает Е1. Приговор суда пока не оглашен.

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