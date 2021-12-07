Матери из Первоуральска грозит 3 года тюрьмы за использование пиратского софта

На суде компания 1С отметила, что никаких претензий к многодетной маме не имеет, к тому же женщина заплатила штраф в размере 165 тысяч рублей, но прокурор, тем не менее, потребовал для нее реальный срок – три года за решеткой, сообщает Е1. Приговор суда пока не оглашен.