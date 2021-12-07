Возможный претендент на пост мэра Верхней Салды Сальников скрыл два счета в банке

Игорь Сальников работал заместителем главы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству. 10 ноября стало известно, что он покидает этот пост. Сам Игорь Сальников ранее подтверждал, что его уход связан с поступившим предложением из другого региона, но конкретного города не называл.