Возможный претендент на пост мэра Верхней Салды Сальников скрыл два счета в банке

Согласно представлению ведомства, муниципальный служащий Игорь Сальников в справке о доходах об имуществе за 2020 год не указал сведения о действующих счетах в банке, открытых в 2014 и 2015 годах.
Игорь Сальников работал заместителем главы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству. 10 ноября стало известно, что он покидает этот пост. Сам Игорь Сальников ранее подтверждал, что его уход связан с поступившим предложением из другого региона, но конкретного города не называл.
По инсайдерской информации TagilCity.ru, чиновник готовился занять пост мэра Верхней Салды взамен Константина Носкова, который недавно покинул пост, так как прокуратура выявила, что он регулярно начислял сам себе премии.
Планировалось, что выходца из Ижевска, который сейчас занимает должность заместителя главы Верхней Салды по социальным вопросам, в скором времени представят областному правительству, сообщил редакции источник, знакомый с ситуацией.