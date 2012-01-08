Холманских: в феврале пройдут митинги в поддержку Путина

Активистом в проведении митингов был Игорь Холманских, начальник цеха УВЗ, ставший знаменитым после прямой линии с Путиным, прошедшей в декабре (видео). Тогда Игорь пообещал Путину приехать в Москву с рабочими мужиками с УВЗ и разогнать оппозиционные движения.

Сейчас обещают провести главный митинг в Екатеринбурге на привокзальной площади, Холманских приглашает всех рабочих 4 февраля на привокзальную площадь.

Игорь напомнил о том, какая экономическая ситуация была в 90-е годы, когда не платили заработную плату месяцами, и считает изменение ситуации засулгой Путина.