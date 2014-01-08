Важные изменения законодательства 2014 года: уклонисты, «молчуны», отставники и многое другое

Конечно, не имеет смысла озвучивать все изменения, стоит отметить только самые важные, введение которых заметят многие. Начать стоит с закона о минимальном размере оплаты труда. С 1 января МРОТ увеличен до 5 554 рублей в месяц. Для сравнения, в прежний минимальный размер составляет 5 205 рублей.

Регистрационный и миграционный учет

Большое внимание отводится назревшей проблеме «резиновых квартир». Отныне вводится уголовная ответственность за фиктивную регистрацию по месту пребывания или жительства. Нарушителям грозит до 3 лет лишения свободы. Кроме того, ужесточена административная ответственность за проживание без регистрации.

Труд, пенсии и компенсации

Правительство РФ также в новом году намерено оптимизировать расходы федерального бюджета. Так, с 2014 года решено отказаться от индексации окладов «денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих, денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов (ОВД, УИС, ГПС, ФСКН, таможни). Однако в то же самое время пенсионная надбавка для «отставников» будет выплачиваться – пенсии военных подрастут.

Следующее изменение касается пенсионной реформы. Так, граждане 1967 года рождения и моложе должны до конца 2015 года определиться, формировать или нет накопительную часть трудовой пенсии. Для тех, кто не определится, накопительная часть формироваться не будет. Существующие пенсионные накопления граждан передаются в распределительную составляющую пенсионной системы. Те молодые люди, кто только начинает свою трудовую деятельность и впервые вступает в системы ОПС с 2014 годы, на выбор варианта отводится 5 лет.

Индексация акцизов и SIM-карты на улице

Многие тагильчане, надо сказать, были свидетелями того, как SIM-карты продаются на улицах, т.е. не на торговых объектах. Сообщаем, что и эта деятельность будет запрещена. Поправки, очевидно, направлены на борьбу с мошенничеством при продаже SIM-карт, ведь известно, что были случаи, когда карты оформлялись на несуществующие паспортные данные. Кроме того, экземпляр договора должен быть предоставлен самому оператору для проверки достоверности данных.

Касаются изменения 2014 года и повышения акцизов на некоторые виды товаров. Так, индексация акцизов затронет бензин и дизельное топливо. Получается, что произойдет подорожание – на бензин от 1 рубля и на дизельное топливо – от 0,6 рублей за литр. На борьбу с пьянством и курением идет повышение акцизов на алкоголь и сигареты. Крепкие алкогольные напитки (бутылка 40% водки 0,5 литров подорожает на 20 рублей), цена на пиво повысится от 3 до 5 рублей. И сигареты, папиросы подорожают от 7 рублей за пачку в 20 штук. Кроме того, на табачную продукцию будут установлены минимальные розничные цены.

Воинская обязанность и военная служба

Изменяется и отношение к потенциальным солдатам. Поправки нацелены на формирование повышения престижа и привлекательности военной службы по призыву. Так, граждане, не прошедшие военную службу без законных на то оснований, именуются уклонистами. Им запрещено занимать должности государственной или муниципальной службы. Также введен новый перечень болезней, в соответствии с которым определяется годность к военной службе. Закреплен конкретный перечень исследований, которые нужно пройти до начала освидетельствования при первоначальной постановке на воинский учет и при призыве на военную службу.

Налоги, бюджет и денежные операции

С нового года в действие вводится контрактная система, затрагивающая деятельность в сфере закупок для муниципальных и государственных нужд. Это изменение призвано обеспечить прозрачность и даже открытость, повысить профессионализм заказчиков, стимулировать введение инноваций, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд. Кроме того, закон нацелен на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками госзакупок.

Следующие оправки в Налоговый кодекс нацелены на совершенствование налогового администрирования. Уточняется, что сумма налога должна исчисляться в полных рублях. Получается, что сумма менее 50 копеек отбрасывается, а сумма более 50 копеек включительно округляется до полного рубля.

Вопрос возврата несанкционированно списанных денежных средств в последние годы встал крайне остро. Россия стала лидером стран Европы по темпам увеличения случаев мошеннических действий с банковскими картами. Так, законодатель с 2014 года обязует банки защищать клиентов от перевода их денежных средств. Установлена презумпция невиновности клиентов банка. Банк обязан возместить суммы, перечисленные со счета клиента в результате несанкционированной ими операции, если не будет доказано нарушение клиентом порядка использования электронного средства платежа.

Здравоохранение

Также утвержден порядок оказания скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи. Помощь оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Это может делаться вне медицинской организации (по месту вызова, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), амбулаторно и стационарно.

Формы: экстренная (при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента) и неотложная (то же, но без угрозы жизни). Скорую помощь можно вызывать по телефонам 03, 103, 112 и (или) номерам телефонов оказывающей ее организации, с помощью SMS и при непосредственном обращении в организацию.

При наличии угрозы жизни на вызов направляется ближайшая свободная общепрофильная бригада скорой помощи или специализированная бригада скорой помощи. Если угрозы жизни нет (т. е. оказывается скорая помощь в неотложной форме), то ближайшая свободная общепрофильная бригада направляется на вызов при отсутствии вызовов скорой медицинской помощи в экстренной форме.