Россия в Казахстане наращивает присутствие миротворцев

Все дело в беспорядках, спровоцированных резким повышением цен на сжиженный автомобильный газ. Недовольством местного населения воспользовались провокаторы. В составе организованных групп они нападают на оружейные магазины и уже ведут бои с силовиками. Больницы продолжают принимать раненых с огнестрельными ранениями от пуль.