Макет бюллетеня на выборы в нижнетагильскую гордуму готов

Напомним, что выборы в городскую думу пройдут 4 марта и впервыесостоятся по смешанной системе. 14 депутатов будут избраны попропорциональной системе по единому округу, и 13 парламентариев будутпредставлять одномандатные округа. В листке по единому городскому округупервой значится партия ЛДПР, затем идёт КПРФ, после неё «ЕдинаяРоссия», а замыкает список «Справедливая Россия». Такой порядокопределила жеребьёвка. В бюллетенях по одномандатным округам фамилиикандидатов будут идти по алфавиту. В минувшую субботу стартовал периодактивной агитации.

И сразу же начались жалобы от тагильчан.Жителей города возмущает незаконная расклейка агитационных плакатов.Лидия Брызгалова объясняет, что жаловаться на то, что двери вашего домаобклеены листовками, можно в избиркомы или управляющие компании. Поправилам, если канидат заключил с собственниками договор о размещениипредвыборных плакатов, то потом агитаторы должны убрать их. На практикеже это часто не происходит, констатирует Лидия Брызгалова. А на то, чтоподъезд завален агитматериалами – самому кандидату, ведь это результатнерадивой работы его агитаторов. При этом рассовывать листовки попочтовым ящикам – законно.

Вообще же, за нарушения правилрасклейки агитплакатов кандидатов ждёт всего лишь маленькийадминистративный штраф. В Нижнем Тагиле ужа начали работу участковыеизбиркомы. Их 156. На них работает 1889 человек. Самый малочисленный — вСулёме, здесь всего 3 человека. В остальных заняты до 15-ти человек.Средний возраст председателей участковых избиркомов в Ленинском районе –52 года. Сами же комиссии заметно омолодились, говорит председательтерриториальной избирательной комиссии Ленинского района ЛарисаУльданова. Вообще, молодёжь стала более активна на выборах,уверены в городском избиркоме.

Полным ходом идёт установка веб-камерна избирательные участки. Закончить эту работу нужно до 15-го февраля.Не будет видеонаблюдения лишь на двух участках города – в ЦГБ№4 иСИЗО№3. Здесь установка камер противоречит закону. Устанавливаютвеб-камеры и в территориальных избиркомах, где будут вносить в базуданных итоги голосования.