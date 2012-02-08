Михаил Прохоров прибудет в Екатеринбург с деловым визитом

В субботу, 18 февраля, целый день в Екатеринбурге проведет кандидат в президенты России Михаил Прохоров. По словам доверенного лица Прохорова Евгения Маленкина, график у политика очень насыщенный.

Планируется несколько встреч с тремя целевыми аудиториями. Пройдет лекция со студентами (предположительно - экономфака), встреча с предпринимателями и смешанной аудиторией. Запланировано также участие Михаила Дмитриевича во многих эфирах и пресс-конференции пояснил Евгений Маленкин.