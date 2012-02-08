Михаил Прохоров прибудет в Екатеринбург с деловым визитом
8 февраля 2012, 12:05ПолитикаВалерия Лошкарева
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Известный политик и бизнесмен встретится со студентами, предпринимателями и желающими горожанами.
В субботу, 18 февраля, целый день в Екатеринбурге проведет кандидат в президенты России Михаил Прохоров. По словам доверенного лица Прохорова Евгения Маленкина, график у политика очень насыщенный.
Планируется несколько встреч с тремя целевыми аудиториями. Пройдет лекция со студентами (предположительно - экономфака), встреча с предпринимателями и смешанной аудиторией. Запланировано также участие Михаила Дмитриевича во многих эфирах и пресс-конференции пояснил Евгений Маленкин.
Встречи с Михаилом Прохоровым на специальной страничке в Интернете (там же можно записаться на лекцию) уже названы «Диалогом о бизнесе, политике и жизни».
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