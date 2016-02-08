Сергей Носов избран в Высший совет «Единой России». Теперь перед мэром Нижнего Тагила открыт путь в Госдуму
Стало известно, что Глава Администрации Нижнего Тагила Сергей Носов был избран в Высший совет партии «Едина Россия». Это было решено на прошедшем в Москве Съезде партии. Теперь перед градоначальником открывается перспектива для вступления в Государственную Думу РФ, но для этого ему придётся отказаться от должности мэра Нижнего Тагила.
В эту субботу на XV Съезде партии «Единая Россия» произошла ежегодная перестановка в рядах Высшего совета. Свои места освободили 27 чиновников, на их место пришли 24 новых человека. Среди них оказался и мэр Нижнего Тагила, Сергей Носов. Высший совет определяет стратегию развития партии, поэтому в него принимают людей, отлично зарекомендовавших себя в деле управления и планирования развития.
Это назначение открывает перед мэром Нижнего Тагила путь в Госдуму. Если Сергей Носов решит по нему пойти, ему предстоит участвовать в парламентских выборах. В случае победы Сергею Носову придётся освободить кресло мэра ради губернаторских выборов Свердловской области.
Нижнетагильское отделение «Единой России» пока воздержалось от комментариев.
Напомним, с февраля Сергей Носов временно прекратил приём граждан из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Нижнем Тагиле.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru