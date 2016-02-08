Сергей Носов избран в Высший совет «Единой России». Теперь перед мэром Нижнего Тагила открыт путь в Госдуму

В эту субботу на XV Съезде партии «Единая Россия» произошла ежегодная перестановка в рядах Высшего совета. Свои места освободили 27 чиновников, на их место пришли 24 новых человека. Среди них оказался и мэр Нижнего Тагила, Сергей Носов. Высший совет определяет стратегию развития партии, поэтому в него принимают людей, отлично зарекомендовавших себя в деле управления и планирования развития.