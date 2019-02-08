Дума Асбеста может быть распущена указом губернатора

Предупреждение о возможном роспуске думы Асбеста прозвучало из уст заместителя губернатора по внутренней политике Сергея Бидонько. Он специально прибыл в муниципалитет, чтобы помочь депутатам разобраться в затянувшемся кризисе. Первой рекомендацией стала смена спикера.

Если депутаты посчитают, что нужно выбрать другого председателя, это их право. Возможны два сценария: или дума начнет работать и договариваться, либо будет принято решение о её роспуске, если депутаты не смогут собраться в течение полутора месяцев. Держать город в заложниках никто не даст,объяснил свою позицию Бидонько.