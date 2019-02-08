Дума Асбеста может быть распущена указом губернатора

Если в ближайшее время дума города Асбест не придёт к консенсусу в ряду своих членов, то к марту губернатор Евгений Куйвашев может её распустить. Политический кризис в асбестовской думе тянется на протяжении нескольких месяцев, а её полноценная работа так и не началась из-за отсутствия кворума.
Предупреждение о возможном роспуске думы Асбеста прозвучало из уст заместителя губернатора по внутренней политике Сергея Бидонько. Он специально прибыл в муниципалитет, чтобы помочь депутатам разобраться в затянувшемся кризисе. Первой рекомендацией стала смена спикера.
Если депутаты посчитают, что нужно выбрать другого председателя, это их право. Возможны два сценария: или дума начнет работать и договариваться, либо будет принято решение о её роспуске, если депутаты не смогут собраться в течение полутора месяцев. Держать город в заложниках никто не даст,объяснил свою позицию Бидонько.
С 2017 года в думе Асбеста идёт противостояние между коммунистами и крылом, состоящим из других партий. В конце 2018 года интерес к деятельности отдельных депутатов проявила прокуратура и антикоррупционная комиссия, что также внесло разлад между депутатами, сообщает «Коммерсантъ». Многие свердловские политологи называют асбестовскую думу «токсичной» и полагают, что решение о её роспуске является единственно возможным и верным.
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