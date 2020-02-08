Александр Козлов стал новым замглавы министра строительства и ЖКХ
Сегодня, 14:56ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым замглавы министра строительства и ЖКХ Александра Козлова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, говорится в документе.
Напомним, 15 января после послания Владимира Путина Совету Федерации правительство РФ заявило об отставке. Новым его главой был назначен Михаил Мишустин, который до этого занимал пост главы ФНС. Новый состав правительства объявили 21 января.
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