Теперь студенты России не смогут восстанавливаться в другие вузы

Новый Порядок приёма в вузы, утверждённый приказом Минобрнауки России №3 от 9 января 2014, не позволяет отчисленным студентам продолжить обучение в другом вузе: в соответствии с пунктом 9 указанного Порядка, приём на обучение осуществляется только на первый курс.

Возникает ситуация, когда студенты, ушедшие из одного высшего учебного заведения, не могут поступить в другое, даже при наличии в последнем вакантных бюджетных мест.

Единственно возможным вариантом продолжения обучения в другом вузе остаётся восстановление на изначальное место учебы с последующим переводом в желаемый вуз. Такой порядок является чрезмерно сложным и излишне бюрократизированным и, как правило, не допускает продолжения обучения за счёт бюджетных ассигнований.

Российский студенческий союз, к примеру, считает, что необходимо внести изменения в Приказ Минобрнауки России N 3 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение…», вернув отчисляемым из образовательных организаций обучающимся возможность поступать на второй и последующие курсы в другие вузы.

В соответствии с пунктом 74 Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) (утверждено Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 N 71), приём лиц, отчисленных из высшего учебного заведения, для продолжения обучения в другом высшем учебном заведении осуществляется в соответствии с порядком приема в высшие учебные заведения.

Новый Порядок приёма вузы, утверждённый приказом Минобрнауки №3 от 9 января 2014 не позволяет отчисленным студентам продолжить обучение в другом вузе. Так, в соответствии с пунктом 9 указанного Порядка, приём на обучение осуществляется только на первый курс.

При этом действовавший ранее Порядок приёма в вузы, утверждённый приказом Минобрнауки №2895 от 28 декабря 2011 допускал приём на второй и последующие курсы на основании академической справки, в которой указаны дисциплины, изученные студентом в вузе, из которого он отчислен, либо на основании диплома о неполном или полном высшем образовании (пункт 31 Порядка).