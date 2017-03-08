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Мэр Нижнего Тагила Носов претендует на второй срок и планирует добиться дополнительного финансирования для города
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Мэр Нижнего Тагила Носов претендует на второй срок и планирует добиться дополнительного финансирования для города

8 марта 2017, 17:10Политика
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