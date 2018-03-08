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Все женщины прекрасны: Владимир Путин стихами поздравил женщин с 8 Марта (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Все женщины прекрасны: Владимир Путин стихами поздравил женщин с 8 Марта (ВИДЕО)

8 марта, 18:15Политика
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