Все женщины прекрасны: Владимир Путин стихами поздравил женщин с 8 Марта (ВИДЕО)
8 марта, 18:15Политика
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Президент Российской Федерации в Международный женский день поздравил женщин в стихах.
Теплыми строчками стихотворения Владимир Путин поздравил всех женщин страны в праздничный день.
В поздравлении президент прочитал отрывок стихотворения Андрея Дементьева, начинающегося словами: «Я знаю, что все женщины прекрасны».
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