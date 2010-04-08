Свердловская область вошла в число регионов — лидеров по росту реального сектора экономики
8 апреля 2010, 16:02ПолитикаArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Это данные Минрегионразвития. Так, реальный сектор экономики Свердловской области составил 105,5% к январю.
Среди субъектов УрФО рост также отмечен в Курганской области, где этот показатель составил 111%. Минимальное значение роста экономики в феврале отмечено в Тюменской области — 93,3%.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей