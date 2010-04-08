Уральский полпред за институт сити-менеджеров и против выборности губернаторов

"Я считаю, что в субъектах не должно быть конфликтов между губернаторами и руководителями муниципальных образований, раньше они были и особо не пресекались. Сейчас наступило время созидания. Институт сити-менеджеров себя оправдал", – сказал Винниченко и привел в пример опыт Тюменской области. В настоящее время, отметил Винниченко, эту идею стараются реализовать в Свердловской области, и "она абсолютно здравая". По поводу возможности возвращения к выборам губернаторов полпред заявил: "Процедура назначения губернаторов изменена быть не может, я позицию президента разделяю и поддерживаю. Может быть, через какое-то количество лет мы вернемся к выборам, но в настоящее время идея (назначения) себя оправдала, в ближайшей перспективе менять ее нет необходимости", – сказал Николай Винниченко