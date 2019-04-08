Кандидаты от «Единой России» победили на довыборах в Алапаевске и Малышева

Новым депутатом алапаевской думы стал глава технической службы на предприятии «СВЕЗА Верхняя Синячиха» Виктор Афанасьев. За него проголосовали 340 человек при явке более 50%, его ближайший конкурент набрал вдвое меньше голосов.

В поселке Малышева новым депутатом стала фельдшер Анна Бирючева. За нее голос отдали 93 избирателя. На втором месте с результатом 86 голосов оказался кандидат Вадим Чучалин.

Как рассказал глава отделения партии «Единая Россия» в Свердловской области Виктор Шептий, конкуренция на выборах в муниципальные думы региона с каждым годом увеличивается. Среди кандидатов присутствуют не только представители партий, но и немало самовыдвиженцев.