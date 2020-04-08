Путин предложил ряд мер по социальной защите россиян в условиях пандемии коронавируса

В ходе совещания президент отметил, что 33 миллиарда рублей направлено на развёртывание дополнительных специализированных, полностью оснащённых коек в больницах, инфекционных отделениях. Также 13 миллиардов рублей выделены на закупку медтехники.

Президент напомнил о том, что медицинские работники, которые работают с зараженными коронавирусом, будут получать доплаты. Путин напомнил, что в каждом регионе должны сформировать свой список предприятий, играющих важную роль для экономики.

Прошу вникать в проблемы каждого предприятия, содействовать обеспечению их устойчивости, сохранению занятости, искать точечные решения, сказал Путин.

Глава государства выдвинул ряд мер для защиты населения. В их числе отсрочка для предприятий малого и среднего бизнеса по уплате страховых взносов в соцфонды на шесть месяцев. В течение пяти дней правительство вместе с Центробанком должны подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Семьи, которые имеют право на получение маткапитала, будут выплачивать по пять тысяч рублей каждый месяц. Выплаты рассчитаны на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Российские семьи получат деньги в апреле, мае и июне. Также в июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет включительно. При этом для тех, кто стал безработным, в справках не будут учитывать предыдущий заработок.

Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, в апреле, мае и июне будут получать пособие по безработице автоматически в размере МРОТ.

Семьям с детьми, где родители потеряли работу, Путин предложил на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать ещё по три тысячи рублей ежемесячно на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Также президент дал поручение правительству расширить возможности по «кредитным» каникулам.

В конце совещания президент обратился к россиянам со словами поддержки.

Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем.