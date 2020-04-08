Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» после скандала в аэропорту
Сегодня, 17:09ПолитикаФото: Сайт Минпромторга
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«Единая Россия» исключила из своих рядов замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова, сообщает РИА «Новости».
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что Овсянникова исключили из партии по этетическим нормам, подчеркнув, что «никто не имеет права вести себя таким хамским образом».
Кроме того, Турчак пояснил, что фракция будет настаивать на увольнении Овсянникова из Минпромторга.
В начале недели Дмитрия Овсянникова не пустили в аэропорт Ижевска. Его попросили пройти через рамку металлодетектора, но устройство несколько раз сработало, и Овсянникова попросили предъявить документы, поскольку из-за пандемии вход в здание аэропорта был возможен лишь при наличии билета на самолет. Но замминистра не захотел этого делать, начал ругаться и прошел к стойке регистрации, где его задержали.
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