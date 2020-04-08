Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» после скандала в аэропорту

В начале недели Дмитрия Овсянникова не пустили в аэропорт Ижевска. Его попросили пройти через рамку металлодетектора, но устройство несколько раз сработало, и Овсянникова попросили предъявить документы, поскольку из-за пандемии вход в здание аэропорта был возможен лишь при наличии билета на самолет. Но замминистра не захотел этого делать, начал ругаться и прошел к стойке регистрации, где его задержали.