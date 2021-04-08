Глава Ульяновской области уходит в отставку

Он планирует баллотироваться на выборы депутатов Государственной Думы. По мнению Главы Ульяновской области, он сможет принести больше пользы и эффективнее участвовать в продвижении проектов развития региона на федеральном уровне.
Именно желанием сосредоточиться на продвижении интересов жителей региона в федеральном парламенте и обусловлена моя просьба к главе государства о добровольной отставке с поста губернатора, сказал он в видеообращении,сообщает Сергей Морозов в Facebook.
Сергей Морозов, 1959 года рождения, с 2000 по 2004 годы занимал пост мэра Димитровграда. На посту губернатора Ульяновской области он находится с 6 января 2005 года.
Напомним, мэр Новоуральска Владимир Цветов подал в отставку, сообщает пресс-служба городской думы.