Массово эвакуируют суды в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании

Из-за сообщений о бомбе в шести судах, расположенных в разных районах Екатеринбурга, прошла массовая эвакуация сотрудников и посетителей.
Сообщения о минировании пришли на электронную почту учреждений. Единственный суд, куда подобное письмо не пришло, это Орджоникидзевский районный суд.
Силовики и спасатели уже обследовали три здания — Верх-Исетский, Чкаловский и Октябрьский суд. Там ничего подозрительного не обнаружено. В трех других зданиях суда идут проверки помещений, сообщает Е1, ссылаясь на пресс-службу областного свердловского суда.
Официальные комментарии о происшествии от главы пресс-службы главка МВД Свердловской области Валерия Горелых поступят позже.
Напомним, 8 апреля массовые сообщения о минировании судов, садиков и школ поступают в Екатеринбурге. Здания обследуют представители правоохранительных органов.