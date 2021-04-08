Массово эвакуируют суды в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании

Массово эвакуируют суды в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании
Сегодня, 16:57ПолитикаФото: Е1.ru
Из-за сообщений о бомбе сегодня, 8 апреля массово эвакуируют суды в Екатеринбурге. Эвакуация прошла в шести из семи зданий судов, расположенных в столице Среднего Урала.

Из-за сообщений о бомбе в шести судах, расположенных в разных районах Екатеринбурга, прошла массовая эвакуация сотрудников и посетителей.

Сообщения о минировании пришли на электронную почту учреждений. Единственный суд, куда подобное письмо не пришло, это Орджоникидзевский районный суд.

Силовики и спасатели уже обследовали три здания — Верх-Исетский, Чкаловский и Октябрьский суд. Там ничего подозрительного не обнаружено. В трех других зданиях суда идут проверки помещений, сообщает Е1, ссылаясь на пресс-службу областного свердловского суда.

Официальные комментарии о происшествии от главы пресс-службы главка МВД Свердловской области Валерия Горелых поступят позже.

Напомним, 8 апреля массовые сообщения о минировании судов, садиков и школ поступают в Екатеринбурге. Здания обследуют представители правоохранительных органов.

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