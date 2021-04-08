Президент РФ назначил Алексея Русских врио губернатора Ульяновской области

Алексей Русских родился 17 июля 1968 года в Ижевске. С 2007 по 2018 года он являлся депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов от КПРФ, а с 2018 стал членом Совета федерации от исполнительного органа государственной власти Московской области.