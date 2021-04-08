Президент РФ назначил Алексея Русских врио губернатора Ульяновской области

Президент РФ назначил Алексея Русских врио губернатора Ульяновской области
Сегодня, 20:32ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Врио главы региона Путин назначения Алексея Русских. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля.

Алексей Русских родился 17 июля 1968 года в Ижевске. С 2007 по 2018 года он являлся депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов от КПРФ, а с 2018 стал членом Совета федерации от исполнительного органа государственной власти Московской области.

Напомним, 8 апреля губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку. Теперь чиновник хочет баллотироваться на выборы депутатов Государственной Думы. Морозов считает, что сможет быть более эффективным, участвуя в продвижении проектов развития региона на федеральном уровне.

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