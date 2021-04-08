Среднеуральск возглавил бывший первый замглавы Екатеринбурга

Среднеуральск возглавил бывший первый замглавы Екатеринбурга
Сегодня, 20:09ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
Бывший заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик был официально назначен главой Среднеуральска. Его кандидатуру выбрали 10 депутатов из 11.

Решение о назначении Ковальчика принималось в ходе внеочередного заседания Среднеуральской городской думы.

По словам губернатора Свердловской области Вадима Дубичева, за Александра Ковальчика проголосовали 10 депутатов из 11. Один голос также был отдан второму кандидату на пост мэра Якову Петрову, сообщает УралПолит.Ru.

Напомним, 18 февраля ФСБ и СКР нагрянули с проверкой в мэрию Среднеуральска. Сообщалось о двух возбужденных уголовных делах по статьям 159 УК РФ (Мошенничество) и 292 УК РФ (Служебный подлог). По информации источника, у дел не было фигуранта.

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