Уроженцу Тагила грозит до 2 лет тюрьмы за продажу несуществующего щенка в интернете

Уроженцу Тагила грозит до 2 лет тюрьмы за продажу несуществующего щенка в интернете
Сегодня, 16:38ПолитикаФото: pixabay.com
Уроженца Нижнего Тагила будут судить за продажу несуществующего щенка через интернет. Мужчина «продал» жительнице Оренбургской области вымышленного померанского шпица.

Обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении уроженца Нижнего Тагила утверждено в прокуратуре Тоцкого района Оренбургской области.

Как установили следователи, в 2019 году мужчина приехал в столицу на заработки и планировал снимать ролики для соцсетей, однако вскоре решил заняться продажей несуществующего товара в сети интернет. На его объявление о продаже щенка шпица откликнулась жительница Тоцкого района.

По телефону мужчина, с целью сокрытия своих данных, представился именем «Мария» и, корректируя голос под женский, попросил за щенка перевести предварительную оплату на карту. Мошенник так расположил к себе женщину, что вместо 7 тысяч она перевела ему 8 тысяч рублей. После получения средств, продавец щенка исчез и отключил телефон,рассказали подробности в пресс-службе региональной прокуратуры.

Женщина, так и не получившая щенка, обратилась с заявлением в полицию. Спустя несколько лет сотрудниками уголовного-розыска удалось выйти на след злоумышленника, которым оказался тагильчанин.

Теперь его будут судить по части 2 статьи 159 УК РФ. Мужчине грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового, либо лишение свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.

Материалы по теме:
прокуратураинтернетуголовное деломошенничествообществоНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы