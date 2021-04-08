Уроженцу Тагила грозит до 2 лет тюрьмы за продажу несуществующего щенка в интернете

Теперь его будут судить по части 2 статьи 159 УК РФ. Мужчине грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового, либо лишение свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.