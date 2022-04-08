Улицу Энгельса Екатеринбурга предложили переименовать в честь Владимира Жириновского

Улицу Энгельса Екатеринбурга предложили переименовать в честь Владимира Жириновского
Улицу Энгельса Екатеринбурга предложили переименовать в честь Владимира Жириновского
Сегодня, 09:04ПолитикаФото: 1МI
Одну из центральных улиц Екатеринбурга могут переименовать в честь ушедшего из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Предложение уже передали главе уральской столицы.

Владелец одного из баров Екатеринбурга предложил переименовать улицу Энгельса в улицу Жириновского. С такой инициативой Евгений Кексин обратился к мэру уральской столицы Алексею Орлову, пишет «КП-Екатеринбург».

Свердловский ресторатор провел аналогию по уровню скандальной известности политика и своего заведения.

Мы считаем, что самый хайповый бар страны должен находиться на улице, названной в честь самого хайпового политика, считает Кексин.

Напомним, бессменный лидер ЛДПР и соавтор Конституции России Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года от последствий перенесенного омикрона.

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Екатеринбург
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