Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
На реализацию майских указов Путина направят за три года 2 трлн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

На реализацию майских указов Путина направят за три года 2 трлн рублей

8 мая 2014, 14:00Политикаpract2@tagilcity.ru
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»