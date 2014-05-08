На реализацию майских указов Путина направят за три года 2 трлн рублей

Общая сумма, предусмотренная законом о федеральном бюджете на 2014-2016 годы, превышает 2 трлн рублей приводит «Интерфакс» его словам, сказанные на заседании комиссии при президенте по мониторингу выполнения целевых показателей социально-экономического развития России.

В 2014 году, по его словам, на эти цели планируется направить почти 600 млрд рублей, в последующие два года объемы финансирования будут еще значительнее: в 2015 году — около 750 млрд рублей, в 2016 году — 826 млрд рублей.

Более половины этих средств, рассказал Приходько, будет направлена на реализацию тех положений майских указов, которые непосредственно влияют на качество жизни, на социальную и демографическую ситуацию. Глава аппарата правительства подчеркнул, что финансирование мер социальной политики вырастет за три года в 1,6 раза — с 205 млрд рублей в 2014 году до 325 млрд рублей в 2016 году.

Глава Контрольного управления президента Константин Чуйченко сообщил, что в рамках указов Путина от 7 мая 2012 года было издано 408 поручений. Из них 341 исполняется правительством, срок исполнения в настоящее время наступил у 244 поручений.

Чуйченко отметил, что по здравоохранению и реализации демографической политики выполнены все поручения, срок исполнения которых наступил. Наиболее проблемными он назвал исполнение поручений в сфере жилищной политики, ЖКХ, а также вопросы, связанные с реализацией долгосрочной экономической политики.