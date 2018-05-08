+2
Свердловская область
Нижний Тагил
+2
день: +8
вечер: +10
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.71 - 0.49
EUR 74.81 - 0.83
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Путин выдвинул кандидатуру Медведева на должность премьер-министра РФ

8 мая 2018, 09:30Добавить новость
политика,Путин,работа,Россия,Медведев,Правительство,Инаугурация,Конституция
Владимир Путин определился с кандидатурой премьер-министра на свой новый срок. Президент России предложил на эту должность Дмитрия Медведева.

В скором времени кандидатура Медведева должна получить согласие Государственной думы. В течение двух недель предложение главы государства должно быть рассмотрено депутатами.

В день инаугурации, 7 мая, в Российской Федерации все члены кабинета министров сложили свои полномочия. Согласно конституции РФ, распоряжение о роспуске правительства оформляется в день официального вступления президента в должность, передаёт RT.

Дмитрий Медведев занимал пост председателя правительства в течение предыдущего срока Владимира Путина на посту президента страны – с 8 мая 2012 года по 7 мая 2018 года. Шестилетнее правление Владимира Владимировича Путина – самый долгий президентский срок в новой российской истории.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Дмитрий Медведев объявил об изменениях в составе правительства РФ
вчера, 20:25
0 4
10 млрд рублей выделено на индексацию социальных пенсий в России с апреля 2018 года
23 марта, 08:00
1 0
Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая в 14:00 по местному времени
вчера, 06:00
4 3

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 129
Сейчас на сайте 3237 гостей и 21 пользователь
Подписаться на новости