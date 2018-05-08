Путин выдвинул кандидатуру Медведева на должность премьер-министра РФ
8 мая, 09:30Политика
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Владимир Путин определился с кандидатурой премьер-министра на свой новый срок. Президент России предложил на эту должность Дмитрия Медведева.
В скором времени кандидатура Медведева должна получить согласие Государственной думы. В течение двух недель предложение главы государства должно быть рассмотрено депутатами.
В день инаугурации, 7 мая, в Российской Федерации все члены кабинета министров сложили свои полномочия. Согласно конституции РФ, распоряжение о роспуске правительства оформляется в день официального вступления президента в должность, передаёт RT.
Дмитрий Медведев занимал пост председателя правительства в течение предыдущего срока Владимира Путина на посту президента страны – с 8 мая 2012 года по 7 мая 2018 года. Шестилетнее правление Владимира Владимировича Путина – самый долгий президентский срок в новой российской истории.
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