Ройзман отказался вносить поправки в устав Екатеринбурга по отмене выборов мэра
Мэр Екатеринбурга отказался изменять устав города. Евгений Ройзман настаивает на том, что решение по отмене выборов мэра было принято незаконно.
Евгений Ройзман отказался вносить поправки в устав Екатеринбурга по отмене выборов мэра. Поправки, по словам политика, носят антиконституционный характер.
Устав города — это самый серьезный городской документ. Я — глава города, и никогда в жизни эти изменения не подпишу, потому что они направлены против жителей города, это унижает их и принижает город высказался Ройзман.
Также Евгений Ройзман заявил о готовности отстаивать свою позицию в суде. Но, по мнению аналитиков, действующие власти могут обойтись без его подписи. В этом случае поправки в городской устав внесет следующий мэр.
По данным статистики, 71% жителей Екатеринбурга поддерживает мнение главы. 2 апреля в митинге против отмены выборов по разным оценкам приняли участие от 1,7 до 8 тысяч человек, сообщает «Коммерсантъ».
Напомним, 3 апреля депутаты Законодательного собрания Свердловской области в первом чтении приняли закон об отмене прямых выборов мэра в Екатеринбурге.
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