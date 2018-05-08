Евгений Ройзман отказался вносить поправки в устав Екатеринбурга по отмене выборов мэра. Поправки, по словам политика, носят антиконституционный характер.

Устав города — это самый серьезный городской документ. Я — глава города, и никогда в жизни эти изменения не подпишу, потому что они направлены против жителей города, это унижает их и принижает город высказался Ройзман.

Также Евгений Ройзман заявил о готовности отстаивать свою позицию в суде. Но, по мнению аналитиков, действующие власти могут обойтись без его подписи. В этом случае поправки в городской устав внесет следующий мэр.

По данным статистики, 71% жителей Екатеринбурга поддерживает мнение главы. 2 апреля в митинге против отмены выборов по разным оценкам приняли участие от 1,7 до 8 тысяч человек, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, 3 апреля депутаты Законодательного собрания Свердловской области в первом чтении приняли закон об отмене прямых выборов мэра в Екатеринбурге.