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Ройзман отказался вносить поправки в устав Екатеринбурга по отмене выборов мэра
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ройзман отказался вносить поправки в устав Екатеринбурга по отмене выборов мэра

8 мая, 12:30Политика
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