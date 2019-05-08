Мэр Екатеринбурга решил отказаться от департамента внутренней политики

Ранее из-за претензий прокуратуры уволился замглавы города по внутренней политике Анатолий Гагарин, вследствие чего Высокинский решил убрать данную должность из структуры администрации уральской столицы.

Согласно проекту, вместо «департамента внутренней политики» в мэрии появится «департамент общественных связей», а должность заместителя мэра переименуют в замглавы по связям с общественностью. Помимо этого, в администрации появится должность руководителя аппарата, которая будет приравнена к статусу замглавы. В ближайшее время должность утвердят на заседании гордумы.

Проект об изменениях в структуре администрации рассмотрят на заседании комиссии по местному самоуправлению, которое состоится 15 мая. Окончательное решение будет принято 21 мая.