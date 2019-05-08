Мэр Екатеринбурга решил отказаться от департамента внутренней политики
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес в городскую думу проект об исключении департамента внутренней политики из структуры администрации Екатеринбурга, сообщает интернет-издание Znak.
Ранее из-за претензий прокуратуры уволился замглавы города по внутренней политике Анатолий Гагарин, вследствие чего Высокинский решил убрать данную должность из структуры администрации уральской столицы.
Согласно проекту, вместо «департамента внутренней политики» в мэрии появится «департамент общественных связей», а должность заместителя мэра переименуют в замглавы по связям с общественностью. Помимо этого, в администрации появится должность руководителя аппарата, которая будет приравнена к статусу замглавы. В ближайшее время должность утвердят на заседании гордумы.
Проект об изменениях в структуре администрации рассмотрят на заседании комиссии по местному самоуправлению, которое состоится 15 мая. Окончательное решение будет принято 21 мая.
Напомним, что департамент внутренней политики появился в мэрии уральской столицы в конце 2018 года, разделив информационно-аналитический отдел на два ведомства, в числе которых департамент информационной политики.